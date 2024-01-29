بالصور| ياسمينا العبد تزور مستشفى 57357 لسرطان الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قامت الممثلة الشابة ياسمينا العبد بزيارة أطفال مستشفى 57357 لسرطان الأطفال، وحرصت على قضاء اليوم معهم.

ونشرت ياسمينا على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صورا لها من زيارتها للمستشفى، قائلة "الحقيقة دي أول مرة أزور فيها مستشفى ٥٧٣٥٧ ومش قادرة أوصف أد إيه أنا فخورة إن المكان ده في مصر. مايقلش أي حاجة عن المستشفيات الكبيرة في سويسرا أو أمريكا بالعكس فيه طاقة إيجابية ماحسيتش بيها في أي مستشفى خارج مصر. أحدث أجهزة وتكنولوجيا بس الأهم الإهتمام بالصحة النفسية للأطفال ومركز العلاج بالفن اللي شفته على مستوى عالي جداً بيخلي الأطفال يركزوا على الطاقة الإبداعية اللي جواهم ويحبوا الوقت اللي بيقضوه في المستشفى".

والجدير بالذكر أن ياسمينا العبد بدأت مؤخرًا تصوير مشاهدها في مسلسل "مسار إجباري" الذي ستنافس به في سباق رمضان ٢٠٢٤ والمسلسل بطولة أحمد داش، عصام عمر، ياسمينا العبد، مي الغيطي وإخراج نادين خان.

وتنتظر ياسمينا العبد عرض مسلسل البحث عن علا 2، ومن المقرر عرضه على منصة نتفليكس، وهو من بطولة هند صبري، هاني عادل، ندا موسى، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج هادي الباجوري.

يذكر أن أحدث أعمال ياسمينا مشاركتها في فيلم سكر، الذي عرض في شهر ديسمبر الماضي، وضم العمل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم ماجدة زكي، ريهام الشنواني، حلا الترك، معتز هشام، وهو من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج تامر مهدي.