وتبقى الروح معرض لفريد فاضل بقاعة في الأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - يفتتح الفنان الدكتور فريد فاضل، معرضه المقام تحت عنوان وتبقى الروح في السادسة مساء السبت 3 فبراير بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية، بحضور كوكبة من الوزراء والسفراء ونجوم المجتمع والنقاد ومحبى الفنون التشكيلية.

يستمر المعرض حتى الخميس 8 فبراير ويضم 50 لوحة جديدة منفذة بالالوان الزيتية مستوحاه من العديد من مصادر الالهامات الابداعية المفضلة لديه منها الريف المصرى ، بورتريهات أولاد البلد ، الورود ،الطبيعة الصامتة ، أبنية القاهرة التاريخية ، شواطئ الإسكندرية وبلاد النوبة القديمة .

يشار ان الفنان الدكتور فريد فاضل، يتميز باسلوب متفرد في لوحاته الواقعية التى تصور الجمال ، ويحرص فى كل اعماله على إبراز الأصالة وروح الموجودات بالوانمشرقة نابضة بالحياة لتلامس وجدان جمهوره .