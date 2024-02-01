فن ومشاهير

وتبقى الروح معرض لفريد فاضل بقاعة في الأوبرا

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ياسر رشاد - القاهرة - يفتتح الفنان الدكتور فريد فاضل، معرضه المقام تحت عنوان وتبقى الروح في السادسة مساء السبت 3 فبراير بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية، بحضور كوكبة من الوزراء والسفراء ونجوم المجتمع والنقاد ومحبى الفنون التشكيلية.  

يستمر المعرض حتى الخميس 8  فبراير ويضم 50 لوحة جديدة منفذة بالالوان الزيتية مستوحاه من العديد من مصادر الالهامات الابداعية المفضلة لديه منها الريف المصرى ، بورتريهات أولاد البلد ، الورود ،الطبيعة الصامتة ، أبنية القاهرة التاريخية ، شواطئ الإسكندرية وبلاد النوبة القديمة .

يشار ان الفنان الدكتور فريد فاضل، يتميز باسلوب متفرد في لوحاته الواقعية التى تصور الجمال ، ويحرص فى كل اعماله على إبراز الأصالة وروح الموجودات بالوانمشرقة نابضة بالحياة لتلامس وجدان جمهوره .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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