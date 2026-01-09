- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الباوند مقابل الين يصمد فوق الدعم-توقعات اليوم 9-1-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-01-09 07:20AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
حافظ سعر البلاتين على تمركزه دون مستوى 2320.00$ ليؤكد تمسكه بالسيناريو التصحيحي الهابط لنلاحظ ملامسته للهدف المستقر عند 2180.00$ ومن ثم ليشكل بعض الموجات المختلطة بتذبذبه حاليا قرب 2260.00$.
نشير إلى أن استمرار محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي سيدفع بالسعر لتجديد المحاولات التصحيحية لنتوقع تسلله مجددا نحو 2180.00$ وبكسر هذا العائق قد تمتد التداولات نحو 2130.00$ والذي يشكل بدوره الهدف التالي للتداولات الحالية, بينما اختراقه لمستوى 2320.00$ سيلغي ذلك الترجيح السلبي ليمكنه من تشكيل موجات صاعدة جديدة بهدف الضغط مجددا على القمة التاريخية المتمثلة بمستوى 2460.00$.
نطاق التداول المتوقع ما بين 2180.00$ و 2305.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي