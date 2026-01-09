سعر البلاتين تحت الضغط السلبي– توقعات اليوم 9-1-2026

حافظ سعر البلاتين على تمركزه دون مستوى 2320.00$ ليؤكد تمسكه بالسيناريو التصحيحي الهابط لنلاحظ ملامسته للهدف المستقر عند 2180.00$ ومن ثم ليشكل بعض الموجات المختلطة بتذبذبه حاليا قرب 2260.00$.

نشير إلى أن استمرار محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي سيدفع بالسعر لتجديد المحاولات التصحيحية لنتوقع تسلله مجددا نحو 2180.00$ وبكسر هذا العائق قد تمتد التداولات نحو 2130.00$ والذي يشكل بدوره الهدف التالي للتداولات الحالية, بينما اختراقه لمستوى 2320.00$ سيلغي ذلك الترجيح السلبي ليمكنه من تشكيل موجات صاعدة جديدة بهدف الضغط مجددا على القمة التاريخية المتمثلة بمستوى 2460.00$.

نطاق التداول المتوقع ما بين 2180.00$ و 2305.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي