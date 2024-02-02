حماقي| صورة جديدة لابنته الكبرى مع لاعب كرة عالمي

ياسر رشاد - القاهرة - نشر الفنان محمد حماقي صورة جديدة لابنته الكبرى فاطمة مع لاعب فريق إنتر ميلان الأمريكي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

ظهرت فاطمة بالتيشرت الشهير لـ ميسي باللون الوردي، وعلق حماقي على الوصرة قائلًا تومي وليو ، وأغلق خاصية التعليقات.

شهدت مباراة فريق النصر وإنتر ميامي حضور فني مميز في السعودية، المقام ضمن فعاليات كأس موسم الرياض 2024.

الفنانون وابنارهم في مباراة النصر وإنتر ميامي الأمريكي

حضر كل من الفنان محمد حماقي برفقة ابنته فاطمة والفنانة أنغام برفقة نجلها عمر والفنان عمرو يوسف والفنان أحمد حلمي.

نتيجة مباراة النصر السعودي وفريق غنتر ميامي الأمريكي

حقق فريق النصر السعودي فوزا كبيرا على حساب نظيره فريق إنتر ميامي الأمريكي، بنتيجة ستة أهداف مقابل لا شيء في بطولة كأس موسم الرياض

ومن المقرر أن تكون مواجهة إنتر ميامي ضد نظيره النصر السعودي هي المواجهة الثانية في بطولة كأس موسم الرياض الودية، على أن تكون المواجهة الأخيرة في البطولة الودية يوم 8 من شهر فبراير المقبل بين فريقي الهلال والنصر.

وعلى جانب آخر يستعد حماقي لحفله مساء اليوم الجمعة لحفله الغنائي على أحد السواحل الكبرة بمدينة جدة، التي تعتبر عودة للحفلات الجماهيرية بعد توقف دام لـ 4 شهور بسبب الأحداث الدامية التي يشهدها قطاع غزة