شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2024.. أكرم حسنى يواجه تداعيات كورونا في "بابا جه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود النجم أكرم حسنى إلى دراما رمضان المقبل 2024 بمسلسل "بابا جه" المكون من 15 حلقة وذلك بعد غيابه فى رمضان الماضي، ويقدم أكرم في مسلسله هذا العمل الكوميديا التي اعتاد عليها في أعماله، اذ يظهر بدور هشام رجل أربعينى يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعيتها.

مسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر ويعرض على احدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المقبل.

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، هنا زهران، أحمد عثمان، حنان حسن، مصطفى عبد السلام، عزت زين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة k media للمنتج كريم أبو ذكري.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدى حول "جلال" الذى يسعى لتحقيق أحلامه البسيطة كاحتراف الغناء أو الارتباط بالبنت التي يحبها، عندما تنقلب حياته، التي لا تسير كما يرجو لها، رأسًا على عقب بعد لقاء عابر مع شيخ يبيع المسك في الشارع، يستيقظ جلال في اليوم التالي ليجد كلاما مكتوبا على ذراعه اليسرى لا يراه سواه، وكل يوم يتغير المكتوب بعد أن يتحقق بنهاية اليوم.