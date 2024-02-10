فيديو.. فهد السهلي يروي قصة نجاحه من رعي الأغنام إلى العمل في الحقول النفطية البحرية

في لقاء مع قناة الإخبارية، شارك فهد السهلي قصة ملهمة عن تحول حياته من رعي الأغنام إلى العمل في الحقول النفطية البحرية. بدأ السهلي حياته في رعي الأغنام منذ سن العاشرة، وعندما بلغ الثامنة عشرة من العمر، استقدمته شركة الزيت العربية اليابانية للعمل في الحقول النفطية البحرية.

وفي حديثه، أشار السهلي إلى أنه تطلع للعمل في البحر وسأل عن الوظائف المتاحة، وتعرف على الحقول البحرية التي تديرها الشركة اليابانية. وقد لفت انتباهه عدد الشعلات النارية المستخدمة في الحقول، وعندما سئل عن سبب وجود خمسة شعلات، أجاب بأنه كان يستخدم هذه الطريقة أثناء رعي الأغنام لقياس حجم الاحتراق. ولفت السهلي إلى قوة حسه وملاحظته التي لاحظها اليابانيون، مما ساعده على الحصول على الوظيفة.

وأشار السهلي إلى أنه عمل في قطاع النفط لمدة 42 عامًا، حيث قضى 32 عامًا في البحر، وواجه تحديات متنوعة خلال رحلته المهنية. وتحدث عن الألغام التي وجدت في البحر خلال فترة الحرب الإيرانية، وكيف كانوا يحرسونها بنفسهم حتى يتم التعامل معها بشكل آمن. وختم السهلي حديثه بتأكيده على أهمية بيئة البحر في تنمية الروح الوطنية، حيث كان يعتمدون على الإدارات الأجنبية، ولكنهم عملوا على توجيه وتعليم الجيل الجديد لفهم العمل والتفاعل معه بشكل صحيح.