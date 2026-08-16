خاص بالفيديو: رسالة حب ووفاء للعائلة.. نقولا الأسطا يقدّم “يا سنين العمر”

دبي - فريق التحرير: حقق الفنان اللبناني نقولا الأسطا استحساناً كبيراً وإشادات من الجمهور فور إطلاقه أحدث أعماله الغنائية، التي حملت عنوان “يا سنين العمر”، وجاءت بمثابة تحية تقدير عاطفية لدفء العائلة وجوهر الذكريات الجميلة.

وتتغنى الأغنية بقيم الوفاء والتضحية وبساطة السعادة الحقيقية المتمثلة في ابتسامة الأبناء والاستقرار الأسري، واصفةً متعة الحياة الشريفة المبنية على الحب.

الأغنية من كلمات نعمان الترس، وألحان وغناء نقولا الأسطا، والتوزيع الموسيقي لبودي نعوم، فيما تولّى سيمون حجيلي الإخراج والإنتاج.

ويبرز الفيديو كليب الخاص بالأغنية أهمية العطاء المتبادل في بناء منزل دافئ يجمع العائلة تحت سقف المحبة، وقد تم الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الفيديو كليب، ما أضفى عليه طابعاً عصرياً متناسقاً مع عمق الكلمات.

ويختتم الأسطا الأغنية بنبرة أمل، متمنياً أن تحافظ الأجيال القادمة على هذا الإرث الأسري المليء بالمحبة والأمان.

يُذكر أن هذا العمل يرسّخ نهج الفنان نقولا الأسطا في تقديم الفن الهادف والراقي، الذي يلامس وجدان الأسر العربية ويترك أثراً طيباً لدى مستمعيه.