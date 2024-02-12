بعد سنوات على وفاته، بيع ارشيف مايكل جاكسون الموسيقي في صفقة خيالية

وفقًا لـ Billboard وVariety، أبرمت مجموعة Sony Music Group صفقة قياسية مع ملكية مايكل جاكسون مقابل نصف سجّله الموسيقى الخاص به.

وبحسب ما ورد، تبلغ تكلفة الصفقة حوالي ١.٢ او ١.٥ مليار دولار، حيث تدفع شركة سوني ما لا يقل عن ٦٠٠ مليون دولار مقابل حصتها.

تتضمّن عملية الشراء أعمال النشر والمسجّلة، والتي، وفقًا لـ Variety، من المحتمل أن تكون أغلى عملية بيع منفردة لأصول فنان في تاريخ مجال الترفيه.

بالنسبة لـ Billboard وVariety ، ستشمل هذه الصفقة أغاني مايكل جاكسون، وستتم إضافة سجّل النشر Mijac إلى عملية الشراء.

يتضمن سجّله الموسيقي نشر Sly & the Family Stone المكوّن من ٢٥٠ أغنية والأغاني الشهيرة التي كتبها أو أداها فنانون مثل جيري لي لويس، وجاكي ويلسون، وكيرتس مايفيلد، وراي تشارلز، وبيرسي سليدج وديون.

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شاركت شركة “سوني” في بعض أكبر مبيعات سجلات الموسيقى حتى الآن. في السابق، حصلت شركة الموسيقى على حقوق البث في الولايات المتحدة، المغني وكاتب الأغاني بروس سبرينغستين مقابل ٥٠٠ مليون دولار.

كما اشترت حقوق بث تسجيلات بوب ديلان، بعد أن باع كاتب الأغاني الأسطوري حقوق النشر لشركة Universal Music مقابل ما يقارب من ٤٠٠ مليون دولار.

كما قرر فنانون آخرون بيع حقوقهم الموسيقية، مثل المغني الكندي جاستن بيبر الذي حصل على ما يقارب ٢٠٠ مليون دولار في صفقة مع شركة Hipgnosis Songs Capital.

تمتلك هذه الشركة نفسها أيضًا سجلات موسيقى شاكيرا وجاستن تيمبرليك، من بين آخرين.

توفي مايكل جاكسون في ٢٥ يونيو ٢٠٠٩ عن عمر يناهز ٥٠ عامًا بسبب سكتة قلبية تنفسية التي أدين بسببها طبيب الفنان كونراد موراي بالقتل غير العمد.

وعلى الرغم من مرور كل تلك السنوات على الرحيل مازال مايكل جاكسون يحتفظ بأرقام قياسية وذلك بعدما سجّل ألبومه الغنائي “Thriller” الذي حصل في عام ٢٠٢١ على الشهادة البلاتينية للمرة الرابعة والثلاثين، وهو الألبوم الذي تم إصداره في ٣٠ نوفمبر ١٩٨٢، وأصبح الأكثر مبيعًا في جميع أنحاء العالم في عام ١٩٨٣.