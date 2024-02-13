شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عازف الكمان محمد فريد فى السعودية وأبو الليف ينعيه عبر "فيس بوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان نادر أبو الليف في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عن وفاة صديقه محمد فريد عازف الكمان بالسعودية.

وكشف عن أنه كان صديق الطفولة وزميل الدراسة، قائلا: "جثمانه سيحضر غدا إلى مطار القاهرة عائدا من الرياض".

وكتب: "انتقل إلي رحمة الله صديقي وزميل الدراسة وأجدع وأخلص صديق وزميل الطفولة عازف الكمان (محمد فريد) إلي اللقاء في الجنة ونعيمها يارب ياغالي وسيصل الجثمان غدا من الرياض بالسعودية إلي مطار القاهرة بأمر الله".



كان قد وأعلن المطرب نادر أبو الليف منذ فترة وفاة شقيقه عادل، حيث نشر على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك قائلا: "توفي إلي رحمة الله أخي الفنان عادل أنور.. رجاء الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة على روحه.. شكرًا".

وكتب أيمن بهجت قمر: "لا حول ولا قوة الا بالله.. توفى خالي المقرب إلى قلبي الفنان عادل أنور.. جزء كبير من ذكرياتي مرتبط بيه رحمة الله عليه أرجو الدعاء والفاتحه".

عادل أنور هو ممثل ومؤلف ومخرج تلفزيوني، ولد في 9 يناير من عام 1965، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في بداية ثمانينيات القرن العشرين، وشارك عادل أنور في عدد من المسلسلات الشهيرة أبرزها ليالي الحلمية، عملة نادرة، فلانتينو، العمدة هانم، فارس بلا جواد، العائلة وغيرها.