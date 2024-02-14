روجينا أمام تحدٍّ كبير في “سر إلهي”.. وصور من الكواليس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل الفنانة روجينا السباق مع الزمن للانتهاء من تصوير مسلسل “سر إلهي” الذي تشارك به في السباق الدرامي الرمضاني كبطولة مطلقة للعام الرابع على التوالي.

وتواجدت “لها” في كواليس التصوير حيث تظهر روجينا خلال أحداث العمل بشخصية نصرة المتزوجة من محمد ثروت، ولها ثلاثة إخوة هم نهى عابدين، ورنا رئيس ويوسف الأسدي، وتتعرض نصرة للغدر من أقرب الناس لها وتضطر لمواجهة الحياة بمفردها وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي الصور الأولى من كواليس العمل والتي تظهر روجينا في أحداثه مرتدية الحجاب، ويشاركها بطولة المسلسل كل من: أحمد مجدي، مي سليم، رشا مهدي، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي، تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل “سر إلهى” يسجل التعاون الثالث على التوالى بين روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز بعدما قدما سويًا مسلسلى “انحراف” تأليف مصطفى شهيب في شهر رمضان 2022 وشارك فى بطولته أحمد صفوت، لوسي، سميحة أيوب، محمد لطفي، ويزو وعدد آخر من الفنانين، و”ستهم” في رمضان الماضي، من تأليف ناصر عبد الرحمن.