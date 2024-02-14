بعد 20 عاماً.. هذا الفنان ينضم إلى ليلى علوي في فيلم “المستريحة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعاقد الفنان عمرو عبد الجليل على المشاركة في فيلم “المستريحة” الذي تقوم ببطولته النجمة ليلى علوي، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي.

ويعد فيلم “المستريحة” هو التعاون الثاني بين عمرو عبد الجليل وليلى علوي، حيث كان التعاون الأول بينهما قبل 20 عاماً في مسلسل “بنت من شبرا”، والذي عرض عام 2004، ليعود الثنائي للتعاون من جديد في فيلم”المستريحة”.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، نور قدري، والعمل من إخراج عمرو صلاح.

في سياق أخر انضم مؤخرًا الفنان عمرو عبد الجليل لأبطال مسلسل “بدون مقابل” بطولة هاني رمزي؛ المقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2024.

ويشارك في بطولة المسلسل داليا البحيري، وفاء عامر، وعدد من الفنانين، والمسلسل من تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبدالحميد، وهو مكون من 30 حلقة، ويتناول بطولات رجال الأمن في مكافحة الإرهاب، وذلك في إطار اجتماعي تراجيدي جديد على هاني رمزي.