لاعب شهير يؤكد: تايلور سويفت تسببت بطرد كانييه ويست من مباراة السوبر بول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ادّعى نجم اتحاد كرة القدم الأميركي السابق براندون مارشال، أنّ تايلور سويفت كانت السبب في طرد مغني الراب كانييه ويست من مباراة السوبر بول لعام 2024، بعدما اشترى الأخير مقاعد مباشرة أمام “جناحها”.

ووجّه مارشال هذا الاتهام في البودكاست الخاص به “Paper Route” يوم الاثنين، لكن لا يوجد أي دليل على ادعاءاته، بخاصة وأنّ مارشال خلط بين كاتي بيري وتايلور سويفت أثناء توجيه الاتهام، علماً أنّ بيري لم تكن متواجدة حتى في مباراة يوم الأحد.

وقال: “وصل كانييه ويست إلى السوبر بول وكان قد اشترى تذاكر لمقاعد موجودة مباشرة أمام جناح كاتي بيري، لذا في حال أرادوا أن يُظهروا كاتي بيري، كان وجه كانييه ويست سيظهر، وكان يرتدي قناعاً”.



وتابع: “لذلك، غضبت تايلور سويفت، وأجرت بضع مكالمات وتسببت بطرده من الملعب”، مشيراً إلى أنّ المغني الشهير كان يحاول الاستفادة من شهرة سويفت لكسب بعض المال كلما ظهرت على شاشة التلفزيون.

إلّا أنّ عكس ما ادّعاه مارشال، فقد تمّ تصوير ويست وزوجته بيانكا سينسوري في المباراة، كما ظهرا في المدرجات أثناء بث شبكة “سي بي إس”، ولم يذكر أي مصدر آخر أنّه تمّ طردهما من الملعب.

في المقابل، نفى كانييه ويست مزاعم براندون، حيث أكّد ممثل عنه في حديث لموقع “تي أم زي” أنّ هذه الإشاعات ملفقة بالكامل وهي غير صحيحة”.