آشر يتزوج من حبيبته جينيفر غويكوتشيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت مجلة “بيبول” أنّ النجم آشر (45 عاماً) تزوج من حبيبته جينيفر غويكوتشيا في لاس فيغاس في 11 شباط (فبراير)، بعد وقت قصير من عرضه في مباراة السوبر بول.

وبحسب التقرير، تبادل الزوجان الوعود في Terrace Gazebo في Vegas Weddings، وهي كنيسة زفاف خارجية تتسع لـ 30 ضيفًا. وكانت والدة آشر، جونيتا باتون، الشاهدة للزوجين، وفقًا لشهادة الزواج.

وشوهد الثنائي معاً بعد المباراة الكبيرة، وتمّ تصوير آشر وهو يرتدي خاتماً ذهبيًا على إصبعه الأيسر، فيما ارتدت زوجته بدلة بيضاء اللون وارتدى هو بدلة سوداء مع معطف طويل من الفرو الأبيض.

وقال ممثل عن النجم في حديث لمجلة بيبول: “يمكننا أن نؤكّد أنّ آشر وجنيفير غويكوتشيا اتخذا الخطوة التالية في علاقتهما وتزوجا ليلة الأحد في لاس فيغاس، محاطين بالأصدقاء المقربّين والعائلة. كلاهما يتطلع إلى الاستمرار في تربية أطفالهما معًا محاطين بالحب ويشكران الجميع على تمنياتهم الطيبة”.

ويتشارك الثنائي معاً طفلين هما سوفرين بو (3 أعوام) وساير كاستريلو (عامين). وبحسب ما ورد، بدأ الزوجان بالمواعدة في 2018، وقد شوهدا معاً للمرّة الأولى في حفل عيد ميلاد المنتج كيث توماس الأربعين.