جنات تطرح أغنية “جنبك ومعاك”.. رسالة حب لكل أب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” أغنية جديدة للنجمة جنات بعنوان “جنبك ومعاك” من كلمات خالد البشبيشي والحان احمد زعيم وتوزيع يوسف حسين.

باللهجة المصرية وبقالب غنائي رومنسي – كلاسيكي جاءت أغنية “جنبك ومعاك”، عمل غنائي عاطفي من حيث النص ومعانيه التي حملت تعابير الحب للشخص الذي يُقدم الأمان والحنان، وجاء اللحن رومنسياً معبراً عن الدفء والحب وشكل تكاملاً مع النص.

على صعيد الصورة، ركز الكليب على علاقة الإبنة مع أبيها حيث يعتبر الحب الأول في حياتها، وكم تتمنى الفتيات أن يقدمن حياتهن من أجل أبائهن.

ترجم المخرج فادي حداد أغنية “جنبك ومعاك” إلى قصة واقعية مؤثرة جداً بين فتاة مع أبيها المصاب بالزهايمر. نقلت عدسة فادي حداد مشاعر الفتاة تجاه والدها الذي يُعتبر مصدر الأمان لها والحب الأول في حياتها، مشدداً من خلال مشاهد تعكس مواقف تجمع بينهما على أهمية الأب في حياة إبنته..

وجاء فيديو كليب “جنبك ومعاك” برؤية فنية لشركة “لايف ستايز ستوديوز” التي تسعى من خلال الأعمال المصوّرة التي تتولى إنتاجها لألمع النجوم إلى تقديم مواضيع إنسانية وإجتماعية هادفة ترتقي بها إلى مستوى عالٍ من الفن الراقي، ليأتي هذا العمل بمثابة تكريم لكل والد قدم نفسه في سبيل أبناءه في كل مراحل حياتهم.

وأعربت جنات عن سعادتها بطرح أغنية “جنبك معاك” بالتزامن مع عيد الحب معتبرةً اياها بمثابة هدية لجمهوره في عيد الحب.