شاهد.. تامر حسني يطرح أغنية "30 حياة" برفقة مها فتوني

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق الفنان تامر حسني أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "30 حياة" وتشاركه العمل الفنانة الشابة مها فتوني وهي أحد اكتشافاته.

تفاصيل أغنية "30 حياة"

الأغنية من كلمات تامر حسني ومؤمن راجح وألحان مودي منير وتوزيع كريم أسامة، أما الإخراج فكان لتامر نفسه.

وجاءت كلمات الأغنية: إنتي الوحيده اللي عارفه مفتاح قلبي فين

وإنت اللي لو قربلي هم بتبعده

بتحسي بيا في أي وقت بكون حزين

طب ما إنت قلبي في عز زعله بتسعده

إنتي الحياة بالنسبة ليا واللي فيها

مش عايزه أعيش لو ثواني مش هشوفك فيها

خد مني عمري يارب كله وإديها

وأنا لو هعيش ٣٠ حياة هفديك بيها

جنبِك أنا بقيت حد تاني أنا معرفوش

وأنا حبيت كل حاجه أولها معاك

بعلنها للعالم وإنتي بين إيديا

إنك هدية ربنا يا حبيبتي ليا

إنتي الحياه بالنسبه ليا واللي فيها

مش عايزه أعيش لو ثواني مش هشوفك فيها

خد مني عمري يارب كله وإديها

وأنا لو هعيش ٣٠ حياة هفديك بيها