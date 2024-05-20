شكرا لبحثكم عن خبر إشادة واسعة بالأعمال التي تشهدها مصلحة الهجرة والجوازات في تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تعتبر مصلحة الهجرة والجوازات بمحافظة تعز، تحت قيادة العقيد صادق الدباني، من أبرز المؤسسات الحكومية التي تسعى جاهدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. لقد استطاعت هذه المصلحة أن تبرز كقدوة في كيفية تقديم الخدمات الحكومية بفعالية وكفاءة.

استيعاب أكبر عدد من المواطنين

رغم التحديات والمعوقات التي تواجهها مصلحة الهجرة والجوازات في تعز إلا أنها تعمل على تحقيق الهدف المرجو منها ، واستيعاب أكبر عدد ممكن من المواطنين، حيث تم تهيئة المرافق وتطويرها بما يتناسب مع الزيادة في الطلب على خدمات استخراج الجوازات. يأتي هذا في إطار رؤية واضحة تهدف إلى تيسير معاملات المواطنين وتلبية احتياجاتهم بشكل سريع وفعال.

تسهيل عملية استخراج الجوازات

لقد حققت المصلحة نقلة نوعية في تسهيل عملية استخراج الجوازات، حيث تم اعتماد لوحات إرشادية توضح للمواطنين خطوات الإجراءات اللازمة بوضوح. بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير نظام استعلامات عن بعد، يسمح للمواطنين بمتابعة معاملاتهم بدءًا من لحظة تسديد الرسوم وحتى استخراج الجواز. هذا النظام لا يسهل فقط على المواطنين معرفة حالة معاملاتهم، بل يقلل من الحاجة إلى الزيارات المتكررة للمصلحة.

تنظيم وترتيب سير المعاملات

يُعد تنظيم سير المعاملات من أبرز الجوانب التي تميز مصلحة الهجرة والجوازات في تعز. بفضل القيادة الحكيمة للعقيد صادق الدباني، يتم التعامل مع المعاملات بكل سهولة ويسر، مما يضمن توفير الوقت والجهد للمواطنين والموظفين على حد سواء. يتم ذلك من خلال تطبيق نظم إدارية متقدمة وأساليب عمل حديثة تضمن انسيابية العمل وتقليل الفوضى.

مستوى الأداء الأمثل

من أهم ما يميز مصلحة الهجرة والجوازات في تعز هو التحلي بالموضوعية والنزاهة والشفافية في جميع إجراءاتها. يُظهر الموظفون مستوى عالٍ من الكفاءة والتفاني في العمل، مما يعزز ثقة المواطنين في هذه المؤسسة. كما تحرص القيادة على تبني ممارسات شفافة تضمن حقوق المواطنين وتحافظ على مبدأ العدالة والمساواة في تقديم الخدمات.

ويجدر بالذكر أن مدير مكتب مدير المصلحة، محمد الجنيد، يلعب دورًا حيويًا في تحقيق نجاح المصلحة وتطويرها. ويتمتع بخبرة وكفاءة عالية في إدارة المؤسسات الحكومية، ويسهم بشكل فعال في تنظيم سير العمل وتحسين الأداء.

في الختام، تعتبر مصلحة الهجرة والجوازات بمحافظة تعز نموذجاً يُحتذى به في كيفية إدارة المؤسسات الحكومية بكفاءة وفعالية. تحت قيادة العقيد صادق الدباني، تستمر المصلحة في تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، مما يساهم في تعزيز صورة المؤسسات الحكومية كجهات تخدم المجتمع وتلبي احتياجاته بجدية واحترافية.