تامر حسني يطرح “30 حياة”.. ديو مفاجأة مع فنانة شابة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مفاجأة مميّز للجمهور ومحبّيه، طرح النجم المصري تامر حسني أغنية جديدة بعنوان “30 حياة” من ألبومه الجديد “هرمون السعادة” وتشاركه فيها الفنانة اللبنانية الشابة مها فتوني على طريقة الديو.

يستكمل تامر حسني من خلال هذه الأغنية دعمه للمواهب الصاعدة، وهو المسار الذي كان قد بدأ فيه منذ سنوات طويلة بداية مع الفنانة جنات ومن ثم مع الفنانين علياء صبحي وكريم محسن والعديد من المواهب الجديدة التي قدّمها للجمهور في حفلاته.

أغنية “30 حياة” هي من كلمات تامر حسني ومؤمن راجح وألحان مودي منير وتوزيع كريم أسامه، والكليب أيضاً من إخراج تامر.

وحققت أغنية “30 حياة” ردود فعل إيجابية واسعة فور صدورها، إذ تصدّر هاشتاغ اسم تامر حسني قائمة العبارات والمواضيع الأكثر رواجاً على موقع “إكس” في مصر والسعودية ولبنان والمغرب والكويت وغيرها من البلدان العربية.

الجدير ذكره أن ألبوم تامر حسني الجديد يتضمن باقة من الأغنيات المنوعة، ومنها أغنية “هرمون السعادة” أولى إصدارات هذا الألبوم والتي استطاعت أن تحقق أكثر من 50 مليون مشاهدة، وأغنية “مش هتغير عشان حد” التي تخطت الـ11 ملايين مشاهدة وأغنية “تاج” التي حملت اسم فيلمه السينمائي الأخير وأغنية “حوّا” التي حصدت 12 مليون مشاهدة، بالإضافة إلى أغنية “موحشتكيش” التي حققت أكثر من 20 مليون مشاهدة في شهر، وأغنية “معلش” التي حققت 19 مليون مشاهدة خلال 3 أسابيع وأغنية “موضوع رجوعنا” التي حققت أكثر من 6.5 مليون مشاهدة 6 أيام و”ولا يهمك” التي حققت 5.6 مليون مشاهدة بنفس الفترة الزمنية.