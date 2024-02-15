شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وهبة مع ليلى علوى فى فيلم "المستريحة" كلاكيت تانى مرة بعد "مقسوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان عمرو وهبة إلى أسرة فيلم "المستريحة" بطولة النجمان ليلى علوي وبيومي فؤاد وإخراج عمرو صلاح، الذى يواصل جلسات العمل مع مؤلفين الفيلم أحمد أنور ومحمد عبدالقوي وأسامة حسام الدين، وأحمد سعد لوضع اللمسات النهائية على السيناريو، بجانب بروفات الترابيزة مع أبطال الفيلم.

ويسجل الفيلم التعاون الثانى على التوالي بين عمرو وهبة والنجمة ليلى علوى بعد فيلم "مقسوم" الذى عرض مؤخراً في السينمات وشارك في بطولته شيرين رضا، سما إبراهيم، سارة عبد الرحمن، وضيوف الشرف سيد رجب، ثراء جبيل وهانى خليفة، والفيلم من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

فيلم "المستريحة" يعد التعاون الأول بين النجمة ليلي علوي والمخرج عمرو صلاح، حيث سبق وقدم العديد من الأعمال منها فيلم "قلب أمه"، "ديدو"، "زومبي"، "جروب الماميز" ومسلسل "ألف حمدالله على السلامة" للنجمة يسرا والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضي ومسلسل "نصي التاني" مع على ربيع كما ينتظر خلال الفترة المقبلة عرض أحدث أفلامه "عاشق".

يذكر أن عمرو وهبة شارك مؤخراً في بطولة مسلسل "صوت وصورة" الذى تم عرضه في شهر أكتوبر الماضى، وهو بطولة طولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ناردين فرج، مراد مكرم ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، ايمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، الطفلة لافينا نادر، تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.