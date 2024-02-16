والدها منعها من التواصل مع الناس.. يسرا تتحدث عن تأثير والديها في مشوارها الفني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة المصرية يسرا في تصريحات إعلامية تفاصيل مرحلة طفولتها، وتأثير والديها في مشوارها الفني، كما تحدثت عن البصمة التي تركتها الفنانة الراحلة فاتن حمامة في حياتها، وعلاقتها بـ”الزعيم” عادل إمام.

وأكدت يسرا أنها دخلت في منعطفات كثيرة، وواجهت صعوبات وتحديات إلى أن بلغت سنّ الرابعة عشرة، وانتقلت للعيش مع والدها الذي كان منفصلاً عن والدتها.

وقالت يسرا: “بعد ما كنت بعيش حياة أسرية مستقرة مع عائلة والدتي، أخدني والدي لأقيم معه، وفجأة انقلبت حياتي رأساً على عقب، وتعرضت لمواقف في غاية الصعوبة، خاصة أنه اقتحم حياتي فجأة بعد كل هذه السنوات، ومنعني من التواصل مع أي شخص لمدة عام ونصف العام”. وأضافت: “أمي علّمتني القوة، وبدونها لم أكن أستطيع مقاومة الحياة نفسها”، لافتةً إلى أنها كانت تتلقى معاملة جيدة من زوج والدتها، رغم أنها كانت تعامله بالسوء، وتسببت في طلاقه إذ قالت: “أدركت حسن نيته بعد مرور السنوات، واعتذرت له على معاملتي السيئة له”.

وكشفت يسرا عن عشقها للسينما والفن بشكل عام، موضحةً أنها كانت تهرب إلى السينما مرة في الأسبوع، لتواجه معاناة الحياة مع والدها بمشاهدة فيلم جديد، وبعد فترة رغبت بأن تصبح ممثلة، وتابعت: “عرضت الأمر على والدي، فغضب بشدة وضربني، وما زالت آثار الضرب موجودة على جسدي حتى الآن، لأنه كان يرفض دخول أحد من الأسرة هذا المجال، لكن بعد فترة أقنعته”.

وأضافت: “كان والدي يُلازمني في كل خطوة، ويتفق مع صُنّاع الأعمال، ويوقّع العقود بدلاً منّي، حتى حصلت على أول بطولة سينمائية لي، في فيلم “قصر في الهواء” مقابل أجر ألف جنيه، وكان رقماً ضخماً جداً وقتها، لم يتقاضه كثيرون”.

ولفتت يسرا إلى أنها كانت تُلقّب في بداية حياتها الفنية، بـ”الفنانة المُعلّبة”، كونها شاركت في بطولة 25 فيلماً، ولم يُعرض أي عمل منها، قائلةً: “بعد بلوغي سن الـ21، تركت والدي بعد خلاف كبير جداً معه، وأصبتُ بجروح في وجهي، وظللت بعيدة عن المشهد قرابة العام ونصف العام، وخضعت لـ3 جراحات وقتها، وبدأتُ حياتي من الصفر مُجدداً”.

وأضافت أنها بعد عودتها الى الفن، كانت تبحث عن الانتشار والمشاركة في أكبر قدر من الأعمال، إلى أن التقت بالمخرج يوسف شاهين، الذي نصحها بضرورة التأنّي في انتقاء العروض، قائلةً: “يوسف شاهين ترك بصمة في حياتي، وأدركت منذ ذلك الحين قيمة العمل”.

كما تحدثت يسرا عن البصمة التي تركتها الفنانة الراحلة فاتن حمامة في حياتها، قائلةً: “رغم أنني لم أتعاون معها في أي عمل فني، إلا أنني كنت صديقة لها، واكتسبت منها خبرات كثيرة بشكلٍ غير مباشر، بحيث كنت أتواصل معها فور وقوعي في مشكلة، لتمدّني بالنصائح وتلفت نظري إلى طرق التفكير الإيجابية”.

وكشفت يسرا كواليس اللقاء الأول الذي جمعها بالفنان عادل إمام، موضحةً أنها التقت به صدفةً خلال خروجه من استديو “الأهرام”، بالقول: “لمحني بالصدفة وسألني إن كنت ممثلة جديدة أم لا، ومن هنا بدأت صداقتنا ومشوارنا الفني”.