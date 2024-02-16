طرح بوستر مسلسل “تاج” لـ تيم حسن.. ومخرج العمل يعلّق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ينتظر المشاهدون في رمضان المقبل مسلسل “تاج” الذي سيجمع النجمين تيم حسن وبسام كوسا بعد آخر عمل جمعهما منذ قرابة 14 عاماً. ويراهنون أنهم سيكونون أمام عمل مشوّق وقصة مميزة مكتملة العناصر.

وهو ما اعتادوه سواء من الفنان تيم حسن أو من الفنان بسام اللذين يتقنان اختياراتهما الفنية بدقة لافتة. وتأتي أعمالهما دائماً مكللة بالنجاح وثناء المشاهدين. وهذه الثنائية المميزة لهما التي ستظهر في مسلسل “تاج” ستكتمل بإبداع المخرج سامر البرقاوي الذي جاء المسلسل من إخراجه.

وقد نشر المخرج سامر البرقاوي على حسابه الرسمي على إنستغرام بوستر مسلسل “تاج” الذي يقوم بإخراجه من بطولة الفنانين تيم حسن وبسام كوسا.

وعلق على البوستر قائلاً: “البوستر الرسمي لمسلسل تاج رمضان 2024 إخراج: سامر البرقاوي تأليف عمر ابو سعدة”. كذلك نشر على حسابه الرسمي على إنستغرام البرومو الأول للمسلسل الذي سيعرض على شاهد وmbc ومن إنتاج شركة الصباح .وضمّنه نفس التعليق.

وانهالت التعليقات على البوستر والبرومو متمنين التوفيق للمخرج سامر البرقاوي بعمله الجديد، معلقين على انتظارهم العمل بلهفة الذي يجمع بين النجمين تيم حسن وبسام كوسا. ومن هذه التعليقات جاء أحدها:” منتظر على أحر من الجمر التقاء العمالقة بسام كوسا وتيم حسن”. وورد تعليق آخر: “ناطرين بلهفة”. ووصفه معلق آخر بالعالمي:” العالمي الأستاذ سامر بالتوفيق يا رب ومبارك النجاح مسبقاً”. وكذلك هنأت الفنانة لقاء سويدان المخرج سامر البرقاوي على عمله الجديد قائلة:” تهانيّ” مع وضع رمز القلب.

وكان سامر البرقاوي نشر من قبل بوستر العمل الذي تبدو أجواؤه مستوحاة من زمن الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي وعلّق على تحضيره للعمل قائلاً: “يحضّر الآن بكل إتقان مجبولاً بالأصالة ليقدم لكم وبكل حب رمضان القادم .. انتظرونا”.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك نوعاً من الشراكة الفنية بين النجم تيم حسن والمخرج سامر البرقاوي اللذين اجتمعا معاً في العديد من الأعمال ومنها “الزند ذئب العاصي” و”الهيبة” بكل أجزائه و”لو” و”نص يوم” و”تشيللو” و”أنا”.

وبحسب المعلومات فإن العمل سيشهد صراعات كبيرة بين “تاج الدين الحمال” الشخصية التي يؤديها تيم حسن في العمل، والشخصية التي يؤديها النجم بسام كوسا؛ ما يوحي بجرعة عالية من التشويق والإثارة.

ويعد مسلسل “تاج” عودة للتعاون بين النجمين بسام كوسا وتيم حسن في ثنائية درامية، تُعاد من جديد بعد غياب حوالي أربعة عشر عاماً، وبالتحديد منذ مسلسل “زمن العار” للمخرجة رشا شربتجي، والذي جمعهما وحقق نجاحاً كبيراً جداً حينها؛ حيث يتشوق الجمهور لرؤيتهما معاً في مسلسل جديد.

وظهر تيم حسن بإطلالة جديدة، ومختلفة من خلال صور من كواليس العمل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وظهر من خلالها بشخصية الملاكم “تاج”، وهي الشخصية التي سيؤديها في العمل؛ حيث وقف تيم وسط الحلبة، وهو يحتفل بالفوز، وقال تيم في تعليقه على الصور: “تاج الدين الحمّال”.