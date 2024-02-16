“حكاية مناسبة لكل أفراد الأسرة”.. إياد نصار يروج لمسلسل “صلة رحم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان إياد نصار عن البوستر التشويقي الأول لمسلسل “صلة رحم”، المنتظر عرضه في موسم دراما رمضان؛ وذلك عبر صفحته على “فيسبوك”.

وتصدر البوستر الفنان إياد نصار، الذي أثار حالة من الغموض؛ بسبب إطلالته التي ظهر عليها، حيث سيطرت على وجهه علامات من الحدة والغضب، كما ظهر أيضاً على البوستر بطلتا العمل، وهما: الفنانة يسرا اللوزي، والفنانة أسماء أبو اليزيد.

وحرص الفنان إياد نصار على الترويج للمسلسل، بتعليق مشوّق له، أرفقه مع البوستر الذي نشره، حيث أوضح أن حكاية المسلسل وأحداثها مناسبة لكل فرد من أفراد الأسرة: “حكاية مناسبة لكل أفراد الأسرة. مسلسل صلة رحم في رمضان”.

ويجسد إياد نصار، خلال أحداث مسلسل “صلة رحم”، شخصية حسام، ويعمل طبيب تخدير، ومتزوج من يسرا اللوزي التي تدعى “ليلى”، ويناقش العمل قضية تأجير الأرحام.

ويقع مسلسل “صلة رحم” في 15 حلقة، وهو من إخراج تامر نادي، ومن تأليف محمد هشام عبية، ويشارك في العمل عدد آخر من النجوم، منهم: علي الطيب، دنيا ماهر، عابد عناني، هبة عبد الغني، وآخرون.

الجدير بالذكر أن الفنان إياد نصار كانت له مشاركة درامية سابقة في موسم الدراما الماضي 2023؛ من خلال مسلسل “تغيير جو”، الذي دارت أحداثه في إطار درامي اجتماعي، تتخلله أحداث رومانسية، حول مهندسة ديكور، وتدعى “شريفة”، الفنان منة شلبي، وتعاني من عدة أزمات، منها معاناة والدتها من إدمان المهدئات والكحول، وتقع في حب دكتور جامعي متخصص في التاريخ يدعى “خالد”، وقدم دوره الفنان إياد نصار، وضم المسلسل عدداً آخر من الفنانين، منهم: شيرين، ميرفت أمين، عصام عمر، سعيد سرحان، وآخرون، وهو من إخراج مريم أبوعوف، ومن تأليف منى الشيمي.