"الحشاشين" الطائفة التي أرعبت العالم.. "Watch It" تكشف برومو جديد رمضان 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل منصة "واتش ات" الترويج لعدد من المسلسلات المقرر عرضها على منصتها طوال شهر رمضان 2024.

ونشرت "واتش ات" برومو جديد من مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وأظهر البرومو جماعة "الحشاشين" ومؤسسها حسن الصباح وسط عدد من الاغتيالات والأحداث المشوقة وعلقت: "الحشاشين الطائفة التي أرعبت العالم في القرن الحادي عشر الميلادي، انتظروا النجم كريم عبد العزيز في مسلسل الحشاشين على واتش ات".

ويشارك ببطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم الفنان فتحي عبدالوهاب، الفنان أحمد عيد، الفنان نيقولا معوض، الفنان إسلام جمال، الفنانة ميرنا نور الدين، الفنانة سوزان نجم الدين، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي.

ونجح "بيتر ميمي" مؤخراً في حجز مقعداً كأحد المخرجين الشباب الواعدين في مصر خلال السنوات الماضية، وتعاونه مع عدد كبير من أهم وأبرز نجوم السينما والدراما التليفزيونية كان أبرزها مسلسل "كلبش" عام 2017، مروراً بمسلسل "الاختيار" عام 2020، ومؤخراً بفيلم "شلبي" عام 2023 بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز.

يذكر أن المخرج بيتر ميمي يشارك بكتابة مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة الفنان أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، محمد لطفي، ميرنا نور الدين، أحمد فؤاد سليم، وإخراج أحمد نادر جلال والمقرر عرضه أيضًا ضمن موسم رمضان المقبل.

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