أمير كرارة يهنئ فريق عمل مسلسل "الحشاشين" : "مبروك يا حبايبنا"

ميرنا وليد - بيروت - هنأ الممثل المصري أمير كرارة، فريق عمل مسلسل "الحشاشين"،من بينهم المخرج المصري بيتر ميمي، بعد طرح البرومو الرسمي للعمل .

ونشر أمير كرارة البرومو عبر خاصية الحالة، وعلق قائلاً : "مبروك يا حبايبنا" .

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وغيرهم من الممثلين .

ويتناول "الحشاشين" قصه تاريخية تدور قبل ألف عام، وهي مستوحاة من أحداث تاريخية، وعن شخصيات حقيقية، منها شخصية حسن الصباح المرعبة.

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