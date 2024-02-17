ميرنا وليد - بيروت - تداور رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان اللبناني وائل كفوري أثناء غنائه على المسرح هلال حفله في ألمانيا.

وقد أظهر الفيديو تفاعل الجمهور الكبير والرائع مع غناء وائل كفوري أغنية "يا هوى روح وقلو"، حيث توقف وائل عن الغناء، وأكمل الجمهور أداء الأغنية بصوت عالي وتفاعل رائع.

وخلال غناء الفنان اللبناني وائل كفوري على المسرح في حفله في ألمانيا، شاركه على المسرح غناء أغنية "كلنا مننجر" الفنان نادر الأتات والفنان سعد رمضان.

حضور الثلاثي كان رائعاً على المسرح وألهب الأجواء، وقد توجه سعد رمضان لوائل كفوري بالقول :"كيف بدو يغني الواحد حدك مش عم يفهم، يعني أول مرة بخاف"، مشيراً في حديثه أنه يغني إلى جانب فنان كبير.

ليرد وائل :"يخليلي ياك يا رب، مبسوط فيكون قد الدني"، وقال نادر :"نحنا بلبنان في عنا وائل كفوري بنفتخر في".

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو يظهر التفاعل المدهش من الجمهور مع غناء وائل كفوري.. شــاهدوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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