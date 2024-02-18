عابد فهد يختار ممثلة سوريا الأولى.. وهذا ما قاله عن نجمات لبنان؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدث النجم عابد فهد عن الساحة الفنية ونجوم الوطن العربي، واختار النجمة منى واصف الممثلة السورية الأولى ولفت إلى أن الممثلة كندة علوش، تستحق جماهيرية أكبر من التي نالتها، رغم تواجدها في مصر.

وتمنى أن يتكرر التعاون مع الممثلة أمل عرفة في عمل درامي جديد بعد اجتماعهما في مسلسل “مدرسة الحب” قبل سنوات.

وخلال استضافته في برنامج “هذا مكانك” تم عرض صورة تجمع كل من مكسيم خليل، وباسل خياط، وتيم حسن، وقصي خولي، فقال إنهم جميعا بالمستوى الفني ذاته، كاشفًا أن الممثل مكسيم خليل الأقرب إلى قلبه من بين نجوم سوريا، وقال: “مكسيم حقيقي جداً وواضح وصريح، وكتاب مفتوح”.

ومن بين النجمات اللبنانيات اللواتي شاركن معه في أعمال فنية، أكد أن لكل نجمة بين سيرين عبد النور ونادين الراسي ونادين نديم نجيم وستيفاني صليبا شخصيتها الخاصة وطريقته الخاصة في التمثيل، وأثنى على الراسي خلال مسلسلها الأخير، لافتاً إلى أنه كان يراقبها ويراقب تحضيرها للشخصية وكامل التفاصيل ولاحظ اهتمامها للعودة بقوة بعد الأزمات التي عاشتها.

وعبرّ النجم السوري عن رأيه بخصوص ظهور النجوم في تطبيق “تيك توك”، معرباً عن استيائه من هذه الظاهرة واعتبر أنها ليست مكاناً محترمًا لجني الأموال. وقد أشار فهد إلى أنه غير مؤيد لتهريج الأشخاص في بثوث المباشر على التيك توك بهدف الحصول على المال، وقال بجدية: “هذا ليس مكانكم، من العيب أن تظهروا في بث مباشر لتحصلوا على المال وأفضل أن تكسبوا دخلكم بطرق محترمة أكثر”.