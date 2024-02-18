حلم غريب يطاردها منذ الصغر.. دينا الشربيني تتحدث عن خوفها من المستقبل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها مع الإعلامي محمود سعد في برنامج “سولد أوت – كامل العدد” المذاع عبر قناة CBC، كشفت الفنانة دينا الشربيني عن معاناتها من حلم يطاردها منذ صغرها، بسبب الخوف من المستقبل.

وقالت دينا: “كنت دايما أحلم إني ورقة بتقع من آخر دور في عمارتنا في مصر الجديدة، ولما سألت قالولي إنه خوف من القادم في المستقبل”.

وأضافت: “كنت متوقعة أفقد أهلي في يوم من الأيام وفعلًا حصلت، وضيعت على نفسي لحظات كثيرة كان ممكن أستمتع فيها بسبب الخوف، والانهيار لمجرد التفكير في فقدان أهلي، لكن في نفس الوقت أنا فرفوشة”.

وأوضحت دينا أنها لم تحاول استشارة الطب النفسي للتخلص من هذه المشكلة، وتتوقع أن تلازمها طول حياتها.

يذكر أن والدة دينا الشربيني رحلت عن عالمنا في أيلول (سبتمبر) 2023، بعد أشهر من رحيل والدها في نيسان (إبريل) من نفس العام.

وتشارك دينا الشربيني في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل “كامل العدد 2″، مع شريف سلامة ونخبة من النجوم، وذلك بعد نجاح الجزء الأول من المسلسل الذي عرض في موسم رمضان الماضي.