فن ومشاهير

“إنسان جميل وبحبّه جداً”.. ميس حمدان تتمنّى العمل مجدداً مع تامر حسني

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة ميس حمدان عن الأمنية التي تودّ تحقيقها في مشوارها الفني خلال الفترة الحالية، حيث أكدت أنها ترغب في التعاون من جديد مع النجم تامر حسني، بعد مشاركتهما معاً في الجزء الأول من فيلم “عمر وسلمى”، الذي حصد نجاحاً باهراً حين عُرض في عام 2007، وقدّمت خلاله دور “فرح”، وهي شخصية محورية في الأحداث.

وقالت ميس: “تامر حسني إنسان جميل وبحبّه جداً، وأتمنى إني أتعاون معه من جديد بعد نجاح فيلم “عمر وسلمى”، في حال توافر لنا سيناريو فيلم جيد نعود به للجمهور”.

يُذكر أن فيلم “عمر وسلمى” عُرض للمرة الأولى في عام 2007، وهو من بطولة النجم الكبير تامر حسني والفنانين مي عز الدين وميس حمدان وعزت أبو عوف وغيرهم.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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