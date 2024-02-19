بهذه الصور.. أحمد الفيشاوي يعلن إنتهاء تصوير فيلمه الجديد والجمهور يتفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” انتهاءه من تصوير المشاهد الأخيرة في فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “بنقدّر ظروفك”، ومن المقرر عرضه في دور السينما في أحد موسمَي عيد الفطر أو الأضحى.

ونشر الفيشاوي صوراً من كواليس الفيلم، وعلّق عليها بقوله: “آخر يوم تصوير “بنقدّر ظروفك” وعفا الله عما سلف… الفيلم قريباً في كل سينمات مصر والوطن العربي”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع صور الفيشاوي العفوية وأثنوا على اجتهاده ومتابعته لكافة أعمالة بدقة ومثابرة، متمنيين له المزيد من النجاح والتقدم في مسيرته الفنية المزدهرة في الفترة الأخيرة.

وتدور أحداث الفيلم حول تساؤل: “هل يصمد الحب في قلبَي حسن وملك اللذين يعيشان في حارة فقيرة يتغذّى أهلها على هياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشّة البرفان؟ وتشتري بناتها كريمات التجميل بملعقة الآيس كريم؟، هل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟”.

ويشارك في فيلم “بنقدّر ظروفك” كلٌ من: نسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، وهو من تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.

“بنقدّر ظروفك” هو الفيلم الثالث الذي ينتهي أحمد الفيشاوي من تصويره في أقل من أربعة أشهر، بعد انتهائه من فيلم “عادل مش عادل” الذي عُرض أخيراً في دور السينما، و”السيستم” الذي يُعرض حالياً، ليكون الفيشاوي بذلك الفنان الوحيد الذي كسر قاعدة “فيلم لكل عام”.