بعد البوستر المثير للجدل.. محمد إمام يكشف مفاجأة جديدة في مسلسل “كوبرا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الضجة التي أحدثها بالبوستر الدعائي لمسلسله الجديد، كشف الفنان محمد إمام عن مشاركة النجم مجدي كامل في مسلسل “كوبرا”، الذي ينافس به في موسم رمضان 2024.

وشارك النجم المصري متابعيه على انستغرام بصورة من كواليس التصوير تجمعه بمجدي كامل، واعتمد إمام في الصورة على لوك جديدمن خلال قصّة شعر مختلفة، أما مجدي فكان يرتدي عباءة ولا يزال يحافظ على وسامته مع اللحية البيضاء.

وأرفق محمد الصورة بتعليق كتب فيه: “أول مفاجآت كوبرا، سعيد إني بشتغل مع نجم كبير بحجم مجدي كامل وأنه وافق يشاركني بطولة المسلسل … فنان قدير كل مشهد معاه مباراة تمثيل”.

وكان البوستر الدعائي الخاص بالمسلسل قد أحدث ضجة كبيرة، حيث لاحظ الجمهور غياب العنصر النسائي عن العمل حيث ضمّ كل الأبطال الرجال في المسلسل.

ومسلسل كوبرا مكون من 15 حلقة ويشارك في البطولة كل من: محمد أسامة أوس أوس وهشام إسماعيل وكزبرة ومحمد ثروت ومحمود عبد المغني وأحمد فتحي من تأليف أحمد أبو زيد وإخراج أحمد شفيق.