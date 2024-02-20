فضل شاكر يغنّي لجنوب لبنان.. ونجله ينشر الفيديو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان الشاب محمد شاكر مقطع فيديو جديد لوالده الفنان فضل شاكر عبر تطبيق انستغرام.

وأطلّ فضل شاكر في اتصالٍ بالصوت والصورة مع ابنة محمد، وغنّى أغنية لجنوب لبنان.

وحقق الفيديو انتشاراً بين صفوف روّاد الانترنت في الساعات الماضية تحت عنوان “وبيبقى الجنوب”.

وكانت قد انشرت في الفترة الماضية أخبار عن إصابة فضل شاكر إثر أحداث واشتباكات مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، الأمر الذي نفاه في حينه.

كما سرت شائعة مماثلة عن مغادرة فضل شاكر مخيم عين الحلوة، إثر تعرّض منزله للقصف ما اضطره إلى مغادرة المخيم بعد لجوئه إلى معارفه لتسهيل وتأمين خروجه من المخيم.

ونفى فضل شاكر المعلومات المتداولة جملة وتفصيلاً، ووضعها في خانة الشائعات، مؤكداً عبر قناة “الجديد” أن من صاغ هذه المعلومات لديه خيال واسع، وقال: “لا بيتي بالتعمير ولا عندي 3 طوابق، أنا هلق في بيتي بالمخيم وما هربت وكله كذب، واللي كتب هالخبر خيالو واسع”.

وختم فضل بأن “كاتب الشائعات أراد الحصول على “سكوب” وحسبي الله ونعم الوكيل”.