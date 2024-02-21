قضية مصطفى كامل تابع.. مجلس نقابة الموسيقيين يناقش اتخاذ إجراء قانوني بهذه الحالة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، في تصريحات صحفية عن الخطوات التي سوف يتخذها مجلس نقابة الموسيقيين بعد حصول النقيب الفنان مصطفى كامل، على حكم بالبراءة في القضية المرفوعة ضده من أحمد رمضان السكرتير العام السابق للنقابة، والتي اتهمه فيها بالسب والقذف، وتعمد الإزعاج من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال عبد الله: “بعد حصول النقيب مصطفى كامل على حكم البراءة سيتم التشاور مع الفريق القانوني للنقابة في إقامة دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض إذا كان هناك رغبة منه في ذلك”.

وتابع المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين: “خطوة النقابة بعد صدور حكم البراءة سوف تتم بعد أخذ المشورة من أهل الاختصاص وهم مستشارو النقابة العامة”.

من ناحية أخرى، أعلم محمد عبدالله أن النقابة العامة بصدد إقامة حفل تكريم للفريق القانوني للنقابة العامة.

وقال في بيان أصدره أمس (الثلاثاء)، إن التكريم بسبب الإنجازات التي تحققت من خلال مجهوداتهم في كسب جميع القضايا المرفوعة ضد النقابة والنقيب الفنان مصطفى كامل، وذلك في خلال ما يقرب من عام ونصف، كان آخرها الحصول على براءة النقيب من تهمة سب وقذف أحمد رمضان.