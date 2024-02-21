بعد تفوّق “الحريفة” على فيلمه.. محمد إمام: “هفوّتلكم إنكم عدّتوني في الإيرادات”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان محمد إمام عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” صورة له احتفل من خلالها بنجاح فيلمه الجديد “أبو نسب” الذي يُعرض حالياً في كل دور السينما المصرية وقد حقّق 50 مليون جنيه الى الآن، كما عبّر عن سعادته بنجاح فيلم “الحريفة” من بطولة نور النبوي، ووصف أبطاله بنجوم المستقبل.

ومازح إمام أبطال فيلم “الحريفة” بعد تجاوزهم إيرادات فيلمه، حيث علّق على الصورة قائلاً: “الحمد لله “أبو نسب” 50 مليون جنيه إيرادات في مصر”. وأضاف: “في نفس الوقت سعيد بتجربة فيلم “الحريفة”، هو فيلم شبابي جميل معمول بحِرفية عالية وأبطاله همّا نجوم المستقبل، مبروك لكل صنّاعه اللي معظمهم أصدقائي، هفوّتلكم المرة دي إنكم عدّتوني في الإيرادات”.

فيلم “أبو نسب” هو بطولة: محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وتدور قصته حول “علي” الذي يريد الزواج من “داليا”، بدون أن يعلم أي شيء عن خلفية والدها “داوود” الإجرامية، ليدخل “علي” في صراع مع “داوود”؛ الذي يحاول السيطرة عليه وإخضاعه.