بحضور نجوم الأوبريت الأصليين والجدد..كواليس "الحلم العربي" برعاية محمد بن راشد آل مكتوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت مبادرة "صناع الأمل" عن كواليس بروفات إعادة تقديم أوبريت "الحلم العربي" بمشاركة نخبة من نجوم الغناء من مختلف أنحاء الوطن العربي خلال الحفل الختامي لدورته الرابعة هذا العام برعاية وحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يوم الأحد 25 فبراير الجاري في دبي.

ونشر موقع "ET بالعربي" تغطية خاصة للأوبريت الأشهر في الوطن العربي وسط مشاركة نخبة من نجوم الأوبريت الأصلي وهم الفنانة أحلام، الفنانة أصالة، الفنان أحمد فتحي، الفنان وليد توفيق، الفنان إيهاب توفيق، الفنان عمر عبداللات، إلى جانب عدد من النجوم المنضمين للأوبريت الذي سيتم تقديمه مرة أخرى بعد سنوات منهم الفنانة اليمنية بلقيس، الفنان صابر الرباعي، الفنان الفلسطيني محمد عساف، الفنان ماجد المهندس، الفنان أبو، الفنان عاصي الحلاني.

وتحدث نجوم الأوبريت عن ذكرياتهم مع أوبريت "الحلم العربي" الذي تم تقديمه منذ حوالي 30 عامًا منهم الفنان وليد توفيق وقال: "الحلم العربي كان الوردة الحلوة اللي جمعتنا كلنا"، والفنان صابر الرباعي أضاف: "حاجة تضاف إلى رصيدي وتاريخي"، إلى جانب الفنان عمر عبداللات الذي أوضح: "يأتي الحلم العربي بحلته الجديدة".

وأعلن السيناريست والشاعر الكبير مدحت العدل إعادة تقديم أوبريت "الحلم العربي" في شهر أكتوبر من العام الماضي بعد 27 عامًا من طرح الأغنية العربية الأشهر التي ضمت 21 مطربًا ومطربة، مؤكدًا أن الهدف تقديم الدعم والتبرعات للفلسطينيين في مواجهة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهو من تأليف العدل، ألحان صلاح الشرنوبي، توزيع ميشال فاضل. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

ومن جانبه، تحدث مدحت العدل، لـ "الخليج 365"، وقال ،:" رسائل (الحلم العربي)، هي واحدة من أسباب التفكير في إعادة تقديمها، من خلال بث مباشر، مع تصاعد الجرائم الإسرائيلية الوحشية، وما نراه من موقف دولي مخجل ولا إنساني، يصل لدرجة التواطؤ، أصبحنا في حاجة لحلم عربي يضمنا، و من أي مكان في الأرض ناطق بلسان الضاد، وبأعلى الصوت والنبض بنقول الوحدة ميلاد، جايز ظلام الليل يبعدنا يوم، انما يقدر شعاع النور يوصل لأبعد سما، وأن العدل محتاج القوة علشان تقدر تحميه".

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