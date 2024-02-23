ويل سميث يظهر بفيديو غريب في ميامي

يستكمل ويل سميث وشريكه النجم مارتن لورانس تصوير أدوارهما في فيلم Bad Boys 4، بالإضافة إلى بعض الوجوه المألوفة الأخرى من الملحمة. http://www.instagram.com/p/C3n17O7PHmX/

ومن المقرر ان يتم اصدار الفيلم في ١٤ يونيو ٢٠٢٤ إذا لم يحدث شيء غير متوقع مثل التأخير الذي حدث بسبب إضرابات SAG / AFTRA.

وأعلن ويل في مقطع فيديو أن هناك ثمانية أيام أخرى من التصوير متبقية في مدينة ميامي، حيث شارك الفائز بجائزة الأوسكار مرتين، المقطع على حسابه على إنستغرام وأضاف: “اللعنة، أنا أحب هذه المدينة! Bad Boys 4 قادم بسرعة”.

إذًا بعد مرور أربع سنوات على الجزء الثالث من فيلم Bad Boys، يرى هذا الجزء الجديد النور أخيرًا، حيث يمثل عودة للعديد من الأشخاص الأصليين المسؤولين عن الفيلم الذي حقق نجاحًا كبيرًا في عام ١٩٩٥.

من الواضح أن ويل سميث ومارتن لورانس يعودان بدور المحققَين والأشرار، كما تنضم إليهم فانيسا هادجنز وألكسندر لودوينج وباولا نونيز ودي جي خالد. جون سالي، الذي لعب دور الهاكر فليتشر في أول فيلمَين وغاب في الفيلم الثالث، يعود أيضًا في هذا الجزء الرابع.

من ناحية أخرى، ستنضم ريا سيهورن من فيلم Better Call Saul ومغني الراب جوينر لوكاس إلى طاقم العمل، على الرغم من أن أدوارهما لم يتم الكشف عنها بعد.

خلف الكاميرا، هناك أيضًا أسماء عائدة مثل المخرجَين عادل العربي وبلال فلاح، الذي أخرج الفيلم السابق، بدلاً من مايكل باي الذي كان مسؤولاً عن أول جزأين.

في الوقت الحالي، سيتعين علينا انتظار مقطع دعائي أو عرض ترويجي رسمي للحصول على فكرة أفضل عن المكان الذي ستتجه إليه الشخصيات. حيث يبدو أن الفيلم يعتمد أكثر على الشخصيات وقصصهم.