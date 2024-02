بالصور- جينيفر لوبيز تتعرض للتعنيف.. فما القصة؟

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت المغنية العالمية جينيفير لوبيز، الفيديو الموسيقي لأغنية "Rebound"، من ألبومها الاحدث "This Is Me.

.. Now"، والذي يقدم لمحة عن الحياة الخاصة بها.

وظهر في الفيديو الذي تم تصويره في منزل لوبيز، زوجان عيشان لحظات عاطفية ومسيئة، بسيناريوهات تمثيلية تمزج بين الرقص والعنف.

وأثار الفيديو جدلاً واسعاً بين رواد الانترنت، إذ أن أنهم اعتقدوا أن المشاهد الدرامية التي تتعرض فيها لوبيز للتعنيف من قبل رجل، مستمدة من علاقة مسيئة وغير صحية خاضتها الفنانة العالمية في الماضي.

وحتى لآن لم تعلق لوبيز على شكوك متابعيها.

وأغنية "Rebound" شارك في تأليفها وإنتاجها روجيت شاهيد وجيف جيتي جيتلمان.|