“هيئة الترفيه”: ٧٢ مليون زائر للفعاليات والأنشطة الترفيهية في ٢٠٢٣

في مؤشر على جودة المحتوى الترفيهي وزيادة إقبال الزوار من داخل المملكة وخارجها، أعلنت الهيئة العامة للترفيه (GEA) حصيلة عدد الزوار في الفعاليات والأنشطة الترفيهية خلال العام المنصرم ٢٠٢٣ حيث بلغ عددهم أكثر من ٧٢ مليون زائر بزيادة ١٧% مقارنة بعام ٢٠٢٢، فيما بلغ عدد التراخيص الصادرة أكثر من ٦ آلاف ترخيص منحت في ١١٧ مدينة.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم (الأحد) إن عدد الفعاليات المصرحة بلغ ٥٤٠٦ فعالية بأنواعها في الفعاليات الترفيهية والعروض الترفيهية والعروض الحية في المطاعم والمقاهي، كما تم الترخيص لـ ٢٣٠ وجهة ترفيهية بنسبة زيادة ٤٦% مقارنة بالعام ٢٠٢٢.

وفيما يتعلق بنمو القطاع من حيث عدد الشركات العاملة فيه، فجاءت الزيادة بنسبة ١٥٠% من ٣٥٤٤ شركة في ٢٠٢٢ إلى ٨٨٧٣ شركة في العام الماضي، فيما بلغت زيادة نسبة عدد المنشآت المتخصصة في قطاع الترفيه ١٤٩% مقارنة بالعام ٢٠٢٢ من ١٦٨٧ منشأة إلى ٤١٥٩ منشأة في العام الماضي.

على المستوى الرقابي وللمحافظة على جودة الفعاليات زاد عدد الزيارات الرقابية بنسبة ٢٥٠% حيث بلغت نحو ٥٠ ألف زيارة ميدانية ورقمية نجم عنها ٦٧٢٨ مخالفة، تصدرتها منطقة الرياض وتلتها منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية فيما سجلت منطقتي الجوف والحدود الشمالية أقل عدد مخالفات.

كما قامت الهيئة ممثلة في قطاع الشؤون التنظيمية بالعديد من الإنجازات والأعمال التي تساهم في جودة الأداء ما ينعكس على نمو وتطور القطاع بشكل عام، حيث تم الانتهاء من تحديث الأنظمة واللوائح وما في حكمها مثل معايير واشتراطات الأنشطة الترفيهية وضوابطها، إضافة إلى لائحة التراخيص وجدول المخالفات والعقوبات وتطوير النموذج التشغيلي لقطاع الشؤون التنظيمية.

وأشارت الهيئة إلى أنه جرى استحداث عدد من الخدمات وتطويرها عبر بوابة الترفيه الالكترونية وتطوير إجراءات العمل لتسهيل رحلة الحصول على التراخيص. إضافة إلى المواءمة مع ٥٠ جهة حكومية كان من ضمنها الانتهاء من الربط التنظيمي مع وزارة التجارة.