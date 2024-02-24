شاهد صراخ التيكتوكر ربى مهند بسبب رش شخص لبخاخ ثلج في عينيها

تم توثيق فيديو متداول يظهر انهيار التيكتوكر ربى مهند بالبكاء بعدما رش شخص ما “بخاخ الثلج في عينيها” أثناء جلوسها في المقعد الخلفي لسيارة.

وفي الفيديو المتداول، تبدو التيكتوكر وهي تبكي بشدة وتصرخ، وتشير إلى بخاخ الثلج الذي تغطي عينيها.

ويمكن سماع صوت رفيقة التيكتوكر في الفيديو وهي تصرخ قائلة: “أعطوها منديل… اعطوها منديل… اعطوها منديل بسرعة… بسرعة… عينها… عينها”.

ثم قامت ربى مهند بأخذ المنديل ومسح بخاخ الثلج عن عينيها، وكانت تظل “تبكي بشدة” وتعاني من الألم والوجع.

وتابعت رفيقة التيكتوكر حديثها قائلة: “واحد بخ وراح”، في حين تعبر ربى مهند عن ألمها قائلة: “عيني… عيني”.

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