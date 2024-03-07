"الحكاية فيها هي" برنامج عن دور المرأة في حياة الرجل على الراديو 9090

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تقدم إذاعة الراديو 9090 خلال شهر رمضان المبارك برنامج "الحكاية فيها هي" من تقديم الإعلامية شيماء حافظ.

يركز البرنامج على استضافة شخصيات عامة من الرجال من مختلف المجالات، مثل الفنانين والصحفيين والكتاب، للحديث عن دور النساء في حياتهم وتأثيرهن على مسيرتهم المهنية والشخصية.

يهدف البرنامج إلى إبراز أهمية دور المرأة في حياة الرجل، سواء كأم أو زوجة أو أخت أو ابنة، وتأثيرها على قراراته واختياراته، ودعمها له في تحقيق أهدافه وطموحاته، كما يسعى البرنامج إلى كسر بعض الصور النمطية عن دور المرأة في المجتمع، وتغيير بعض الأفكار السلبية تجاهها.

يذاع البرنامج "الحكاية فيها هي" في تمام الساعة 3:40 عصرًا، ويعاد الساعة 8:40 مساءً، على الراديو 9090.