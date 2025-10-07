صناديق البيتكوين الأمريكية تسجّل ثاني أعلى تدفقات منذ إطلاقها مع صعود العملة إلى مستوى قياسي

تام شمس - الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 11:53 صباحاً - شهدت صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين الفوري (Spot Bitcoin ETFs) في الولايات المتحدة ثاني أعلى يوم تدفقات مالية في تاريخها، بالتزامن مع تسجيل البيتكوين مستوى قياسيًا جديدًا يوم الاثنين.

وسجلت 11 صندوقًا أمريكيًا للبيتكوين الفوري تدفقات إجمالية بلغت 1.18 مليار دولار خلال اليوم، لتأتي في المرتبة الثانية بعد يوم 7 نوفمبر 2024، حين حققت الصناديق 1.37 مليار دولار من التدفقات عقب فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

يأتي هذا اليوم القوي لصناديق الـETF بالتزامن مع بلوغ البيتكوين مستوى قياسيًا جديدًا فوق 126,000 دولار، لترتفع التدفقات في شهر أكتوبر إلى 3.47 مليار دولار خلال أربعة أيام تداول فقط، وفقًا لبيانات CoinGlass.

وفي السياق نفسه، قال محلل صناديق الـETF في بلومبرغ، جيمس سيفارت، إن صناديق البيتكوين الأمريكية جمعت نحو 60 مليار دولار منذ إطلاقها.

وتعكس هذه الأرقام الضخمة قوة الطلب المؤسسي في السوق الصاعدة الحالية، في وقت لا يزال فيه المستثمرون الأفراد على الهامش إلى حد كبير.

صندوق بلاك روك يتصدّر المشهد

استحوذ صندوق BlackRock iShares Bitcoin Trust المُرمز (IBIT) على الحصة الأكبر من التدفقات، حيث دخلت إليه 967 مليون دولار يوم الاثنين وحده. وبذلك، بلغت التدفقات إلى الصندوق منذ بداية أكتوبر 2.6 مليار دولار.

أما صندوق Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund المُرمز (FBTC) فحقق تدفقات قدرها 112 مليون دولار، وسجل Bitwise Bitcoin ETF المُرمز (BITB) حوالي 60 مليون دولار، في حين أضاف Grayscale Bitcoin Mini Trust المُرمز (BTC) نحو 30 مليون دولار.

وسُجّلت تدفقات طفيفة أيضًا في صناديق Invesco وWisdomTree وFranklin.

IBIT يقترب من 100 مليار دولار في الأصول المُدارة

قال نيت جيراسي، رئيس شركة Nova Dius، يوم الثلاثاء، إن صندوق البيتكوين التابع لبلاك روك على وشك تجاوز 100 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة (AUM).

ووفقًا للموقع الرسمي، يمتلك الصندوق حاليًا نحو 98.5 مليار دولار من أصول البيتكوين والنقد، بما يعادل 783,767 بيتكوين.

وأشار جيراسي إلى أن أكبر صندوق ETF في العالم، Vanguard S&P 500 ETF، استغرق أكثر من 2000 يوم للوصول إلى هذا المستوى، بينما يستعد صندوق IBIT لتحقيقه في أقل من 450 يومًا فقط.

وأضاف أن 18 صندوقًا فقط من بين أكثر من 4,500 صندوق تداول تتجاوز أصولها المُدارة حاجز الـ100 مليار دولار.