مدير في Pantera.. ليس "متأخرًا جدًا" للدخول إلى عالم العملات المشفّرة

تام شمس - الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 11:53 صباحاً - قال كوزمو جيانغ، الشريك العام في شركة Pantera Capital، إن المستثمرين الذين فاتهم قطار العملات المشفّرة لا يزال لديهم فرصة للدخول، لأن الغالبية العظمى من الناس لا يمتلكون أي أصول رقمية حتى الآن.

جيانغ، في مقابلة على برنامج CNBC Fast Money يوم الاثنين، أن البيتكوين (BTC) تجاوز مؤخرًا حاجز 126,000 دولار للمرة الأولى في تاريخه، ومع ذلك فإن معظم المستثمرين لا يزالون مترددين ولا يملكون أي تعرّض للأصول الرقمية.

وقال:

"هناك استطلاع من بنك أوف أمريكا نُشر قبل بضعة أسابيع أظهر أن أكثر من 60% من المستثمرين لا يمتلكون أي تعرّض للأصول الرقمية،" مضيفًا:

"وهذا رقم كبير جدًا، وبالتالي فإن الفكرة القائلة إن دخول سوق الأصول الرقمية أصبح متأخرًا ليست صحيحة طالما أن معظم الناس لا يملكونها بعد."

كوزمو جيانغ، الشريك العام في Pantera Capital، يؤكد أن الوقت لا يزال مبكرًا للاستثمار في العملات المشفرة، لأن عددًا كبيرًا من الناس لم يدخلوا السوق بعد. المصدر:

ملكية العملات المشفّرة لا تزال في بدايتها

أظهر تقرير "حالة العملات المشفّرة لعام 2025" الصادر عن الرابطة الوطنية للعملات المشفّرة في مايو، أن واحدًا فقط من كل خمسة بالغين أمريكيين (21%) يمتلك نوعًا من العملات المشفّرة.

وعلى الصعيد العالمي، تتصدّر الإمارات العربية المتحدة معدلات تبنّي العملات المشفّرة، لكن لا يزال 25.3% فقط من السكان يمتلكون أي نوع منها، بحسب تقرير صدر في سبتمبر عن ApeX Protocol.

وقال توم بروني، رئيس قسم الأسواق في منصة Stocktwits، لصحيفة Cointelegraph في سبتمبر، إن ارتفاع سعر البيتكوين المتكرر قد يُخيف بعض المستثمرين الذين يعتقدون أنهم "فاتهم الركب".

بعد ترسيخ شرعية البيتكوين، جاء وقت العملات البديلة

وأشار جيانغ إلى أن السنوات الأخيرة كانت تدور حول "إضفاء الشرعية على البيتكوين"، والآن بعد أن أصبح مفهوماً ومقبولًا، فقد حان الوقت لتتجه الأضواء نحو العملات البديلة.

وقال:

"الخطوة التالية، والتي تُتيحها التشريعات في الكونغرس، هي أن تأخذ باقي الأصول الرقمية مكانها الطبيعي — مثل إيثريوم وسولانا."

وأضاف:

"هذه الشبكات عبارة عن منصات تكنولوجية ضخمة تنمو بسرعة كبيرة، ونعتقد أن سولانا في طريقها لأن تصبح واحدة من شركات التكنولوجيا العملاقة في الجيل القادم."

ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوليو على قانون GENIUS لتنظيم عمل العملات المستقرة، لكنه لا يزال بانتظار إصدار اللوائح التنفيذية النهائية. كما أن قانون هيكلة سوق الكريبتو (CLARITY Act) لا يزال قيد الإعداد ومن المتوقع أن يصل إلى مكتب ترامب بحلول نهاية العام.

الأصول الرقمية تواصل جذب المستثمرين

وأوضح جيانغ أن البيتكوين ما زال يشهد تدفّقًا قويًا من المستثمرين الجدد، وسط "طلب هائل" على صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs):

"هذا العام يتمحور حول تحوّل العوامل السلبية إلى إيجابية لصالح العملات المشفرة، خصوصًا في ظل إقبال مستثمري الأسهم على الأصول الرقمية بشكل متزايد."

وأضاف:

"لقد بدأنا نرى التدفقات المالية تتسارع بشكل كبير. ومن منظور صناديق الـETF، فإن التدفقات الداخلة إلى صناديق البيتكوين تجاوزت بالفعل تلك التي شهدها مؤشر ناسداك منذ إطلاقها، وهو أمر مذهل فعلًا."

وسجلت صناديق البيتكوين الفورية (Spot bitcoin ETFs) تدفقات صافية بلغت 3.24 مليار دولار الأسبوع الماضي، وهو رقم يقترب من الرقم القياسي الذي سُجل في نوفمبر 2024.