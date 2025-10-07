فان إيك: ارتفاع أسعار الذهب يعني أن “القيمة المكافئة” للبيتكوين قد تصل إلى 644 ألف دولار

تام شمس - الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 11:53 صباحاً - قد تصل قيمة البيتكوين إلى نصف قيمة الذهب بحلول موعد التنصيف المقبل في عام 2028، فيما تشير الارتفاعات الأخيرة في أسعار الذهب إلى أن “القيمة المكافئة” للعملة الرقمية تبلغ 644 ألف دولار لكل بيتكوين، وفقًا لمحللين.

قال ماثيو سيغل، رئيس قسم أبحاث الأصول الرقمية في شركة VanEck، في منشور على منصة X يوم الاثنين:

“نحن نقول منذ فترة إن البيتكوين يجب أن يصل إلى نصف القيمة السوقية للذهب بعد التنصيف المقبل.”

وسجلت عقود الذهب الآجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق متجاوزةً 4,000 دولار للأونصة، مع اندفاع المتداولين نحو المعدن الأصفر الذي يُعتبر منذ زمن طويل ملاذًا آمنًا. وأوضح سيغل أن السعر القياسي للذهب “يعني أن القيمة المكافئة للبيتكوين تبلغ نحو 644,000 دولار.”

ورغم أن المحللين في سوق العملات المشفرة يقارنون البيتكوين (BTC) بالذهب منذ سنوات، فإن أداء الذهب هذا العام تفوّق على البيتكوين، إذ ارتفع بنحو 50% وسط حالة من عدم اليقين السياسي، وضعف الدولار الأمريكي، وتزايد الرسوم الجمركية الأمريكية.

المستثمرون الشباب يفضلون البيتكوين

أوضح سيغل أن الجيل الشاب يتجه نحو البيتكوين كأداة لتخزين القيمة، وهو الدور الذي لطالما لعبه الذهب للمستثمرين التقليديين.

وأضاف:

“حوالي نصف قيمة الذهب تأتي من استخدامه كوسيلة لتخزين القيمة، وليس من الطلب الصناعي أو على المجوهرات، وتشير الدراسات إلى أن المستهلكين الشباب في الأسواق الناشئة يفضلون البيتكوين بشكل متزايد لهذا الغرض.”

وفي السياق ذاته، قال المحلل جوردي فيسر في يونيو إن الأجيال الشابة ترى أن النظام المالي “يتدهور عامًا بعد عام”، وإن دعواتهم لزيادة الإنفاق العام يمكن أن تساعد أيضًا في دعم سعر البيتكوين.

الذهب قد يواصل الارتفاع

من جانبه، قال المتداول المخضرم بيتر براندت إن الذهب لا يزال يمتلك مساحة إضافية للارتفاع رغم بلوغه مستويات قياسية.

وأضاف في منشور على منصة X يوم الاثنين:

“قد يرتفع الذهب بشكل كبير قبل أن يشهد تصحيحًا يُذكر. إلى أي مدى؟ لا فكرة لدي!”

وتابع: “لكنني متأكد تمامًا من أن المشترين الذين يخشون تفويت الفرصة (FOMO) عند هذه المستويات سيحتاجون إلى جيوب عميقة في المستقبل.”

وسجّل البيتكوين يوم الاثنين مستوى قياسيًا جديدًا تجاوز 126,000 دولار للمرة الأولى، إلا أن الناقد المعروف للبيتكوين وداعم الذهب بيتر شيف قال إنه رغم هذا الارتفاع، فإن “البيتكوين لا يزال أقل بنحو 15% من أعلى مستوى له عند تسعيره بالذهب.”

وأضاف:

“يجب أن يصل سعر البيتكوين إلى حوالي 148 ألف دولار لمعادلة أعلى سعر له مقوّمًا بالذهب.”

وتابع شيف:

“ما زلت أعتقد أنه من المبكر جدًا لمؤيدي البيتكوين أن يحتفلوا بهذا الارتفاع. طالما أن البيتكوين لم يحقق قمة جديدة مقومة بالذهب، فإنه مجرد ارتداد مؤقت في سوق هابطة.”

في المقابل، قال جو كونسورتي، رئيس قسم النمو في شركة الحفظ Theya، إن “الارتفاع في أسعار الذهب رفع الحد الأدنى العادل لقيمة البيتكوين إلى 1.34 مليون دولار.”