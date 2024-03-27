شبح “صفعة الأوسكار” يلاحقهما.. مؤسّسة ويل وجادا سميث الخيريّة تُغلق أبوابها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن صفعة الأوسكار الشهيرة لا تزال تلاحق النجم ويل سميث، إذ بحسب التقارير، ستغلق جمعية ويل وجادا الخيرية أبوابها بعد انخفاض مفاجئ في التبرعات وغياب المساهمين السابقين.

ويبدو أن الصفعة التي وجهها سميث لكريس روك خلال حفل الأوسكار غيّرت نظرة العالم لعائلة سميث وأثّرت بالتالي على جمعية الثنائي، إذ بحسب مجلة Variety، أظهرت الإقرارات الضريبية الخاصة بعائلة سميث أن المتبرعين البارزين الذين سبق لهم التبرع للمؤسسة، توقفوا تماماً عن التبرع بعد حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022.

كما أبرزت سجلات الضرائب أن إيرادات المؤسسة انخفضت من 2.1 مليون دولار في عام 2021 إلى 365.870 دولاراً فقط في عام 2022. وانخفضت تبرعاتهم بنسبة 83% مع رحيل الخطوط الجوية الأميركية، التي تبرعت بمبلغ 76.160 دولاراً في عام 2021، ووكالة المواهب CAA، التي ساهمت بمبلغ 100 ألف دولار في عام 2021.

وقد أجبر هذا الأمر الزوجين على البدء في إغلاق المؤسسة الخيرية التي يبلغ عمرها 30 عاماً تقريباً. وأسس الزوجان المشهوران منظمتهما غير الربحية، Will and Jada Smith Family Foundation عام 1996. وركزت المنظمة على الدفاع عن القضايا التي اهتمت بها عائلة آل سميث مثل الصحة العقلية وتعليم الفنون والاستدامة.

في المقابل، قال مصدر مقرب من المؤسسة لمجلة فارايتي إن الزوجين كانا يقلصان العمل على المؤسسة قبل صفعة الأوسكار، ويركزان أكثر على منح المبلغ نفسه للقضايا الخيرية لكن بطريقة خاصة.