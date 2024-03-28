الأميرة شارلين دو موناكو تطل بعد غياب لفترة طويلة بجمبسوت براق

ميرنا وليد - بيروت - ظهرت الأميرة شارلين دو مناكو في حفل "Bal de la Rose"بعد غياب لمدة عشر سنوات عن هذا الحدث.

وتألقت الأميرة شارلين إلى جانب زوجها الأمير ألبير دو موناكو، بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت جامبسوت لامع، بلون براق، جاء على شكل خطوط متماوجة بين اللون البيج اللحمي وبين اللون الذهبي، ومغطى بالترتر، ذو أكمام طويلة وفتحة عند الصدر على شكل حرف V، وتطريز عمودي. وتم تحديد الخصر بحزام عريض من نفس قماش الجمبسوت.

والجمبسوت من توقيع مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب.

وأكملت الأميرة شارلين إطلالتها بحقيبة صغيرة لامعة من نفس الماركة، وحملت باقة من الورود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت الأميرة شارلين مكياجاً ذهبياً متناسق مع ملابسها، واختارت تسريحة شعر بسيطة إذ اعتمدت قصة قصيرة مع غرّة.



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