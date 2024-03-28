مايا نعمة تمارس التمارين الرياضية رغم حملها في الأشهر الأخيرة - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية مايا نعمة فيديو لها خلال تواجدها في النادي الرياض الخاص بزوجها مدرب اللياقة البدنية شربل أبو خطار. وظهرت مرتدية لباس رياض وراحت تمارس التمارين الرياضية التي يمكن للمرأة الحامل أن تقوم بها.

واعتبر البعض ان مايا ذكية في حفاظها على رشاقتها رغم حملها خصوصاً ان ممارسة بعض التمارين الرياضية المسموح بها للمرأة الحامل تساعدها في الولادة حسب العديد من الدراسات الطبية وتفاعل الجمهور والمعلقين مع الفيديو.

يذكر ان مايا نعمة كانت قد اعلنت ان جنس مولودها المنتظر هي فتاة.

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