مواقف مرعبة عاشتها مي سليم في كواليس "المداح"!

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة الأردنية مي سليم عن لحظات مرعبة عاشتها مع فريق العمل في الكواليس، خلال تصوير الجزء الرابع من مسلسل المداح.



وقالت مي سليم: "مرة روحت تصوير المداح وحصلي حاجة غريبة، أول ما روحت قولتلهم أنا بسمع أن عندكم عفاريت وشعوذة وحاجات كدا بجد ؟.. قالولي لا متخافيش دي حاجات بسيطة، وكنا بنصور مشهد أنا وفتحي عبد الوهاب والولد اللي بيشتغل معايا ماسك الحاجات بتاعتي والجاكيت، وفجأة الجاكيت ولع من غير سبب. الأوضة كان فيها شمع فبقوله أنت جيت جمب الشمع قالي لا يا أستاذة أنا واخده في حضني، بعدها خرجت لأستاذ أحمد سمير فرج قولتله ايه دا ايه اللي بيحصل ده، وفي يوم تاني الكوافير اللي بيعملي شعري كان لسه هيعملي شعري والاستشوار فرقع، فبقيت كل ما اروح اللوكيشن بقرأ كل الآيات القرآنية اللي أنا ممكن أكون حفظاها وبشغل قرآن في الكرافان لأن فعلا في توتر".

وعن الأمور التي تخيفها فعلاً في الحياة، قالت مي سليم خلال لقاء لها ببرنامج نجوم رمضان أقربلك الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي ويذاع عبر محطة راديو نجوم إف إم: "بخاف احتاج لحد، أو أبقى محتاجة ومحسش بالأمان، مبقاش متطمنة، أو بنتي في يوم من الأيام تحتاج لحاجة وأنا معرفش احققهالها، يجي يوم من الأيام اضطر أني أقول لحد ساعدني عشان دا حصل مع فنانين كتير لما كبروا مكانوش عاملين حساب للزمن".