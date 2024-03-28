بالفيديو: الفنان حسن عسيري يتحدث عن الأزمة التي سببها فيلم عيال صالح

تحدث الفنان حسن عسيري خلال لقاءه مع برنامج “الليوان” عن الجدل الذي أثاره فيلم “عيال صالح”.

وأعرب عسيري خلال اللقاء عن رأيه، مشيرًا إلى أنه يلاحظ أن الأعمال التي تتناول قضية المخدرات لا تواجه نفس الجدل عندما يتم تصويرها في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، بينما في القرى والمناطق الأخرى قد تثير هذه الأعمال جدلاً أكبر.

وأضاف عسيري أنه واثق من أن الإنتاج سيستمر مع مرور الوقت، وسيتزايد وعي الناس بأن هذه القضايا يجب أن تُسلط عليها الضوء. وطرح سؤالًا قائلاً: “ماذا يمكن أن تفعل لأشخاص متدينين يتورطون في تجارة المخدرات؟”

وأكمل قائلاً: “عيال صالح” كان عملاً عظيمًا، ولن يعتذر عنه لأهل الجنوب لأنهم يعتبرون جزءًا من أسرته ومجتمعه، واعتذر عن عدم وعي بعض شباب بلاده بخطورة المخدرات.

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