في لقاء له مع برنامج “الليوان”، كشف الفنان حسن عسيري عن حيلة استخدمها لإحضار ممثلة مغربية للمشاركة في مسلسل سعودي على الرغم من وجود قرار رسمي بمنع دخول الممثلين والممثلات من المغرب.

وأوضح عسيري أنه تم إحضار الممثلة بتأشيرة أخصائية مكياج على مشغل، وتم تصوير نصف العمل قبل أن تُجبر على السفر بسبب وفاة أحد أفراد عائلتها.

وأضاف عسيري أنه بعد معرفة أحد الأشخاص في سفارة المملكة العربية السعودية في المغرب بأن الممثلة ممنوعة من الدخول، واجه صعوبة في إحضارها مرة أخرى.

ولكنه لم يستسلم، فقام بالتواصل مع أحد الشخصيات المؤثرة في وزارة الخارجية في ذلك الوقت، وشرح له الموضوع، وطلب منه كتابة خطاب يُفيد بتوبة الممثلة.

وبالفعل، تم كتابة الخطاب وتحويله إلى سفارة المملكة العربية السعودية في المغرب، وتم منح الممثلة تأشيرة عمرة، حيث أكملت تصوير المسلسل بعد أداء العمرة.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: الفنان حسن عسيري يكشف تفاصيل الحيلة التي لجأ إليها للاستعانة بفنانة مغربية للتمثيل في مسلسل سعودي رغم وجود قرار رسمي بالمنع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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