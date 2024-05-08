أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه "أسقط عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا عبر البلاد، في قصف ليلي استهدف منشآت طاقة". وأوضح ان "العدو استخدم 76 وسيلة هجوم جوي، 55 صاروخا و21 مسيّرة هجومية"، مشيرا إلى أن "منظوماته للدفاع الجوي اعترضت 39 صاروخا و20 مسيّرة".

كانت هذه تفاصيل خبر سلطات أوكرانيا اعلنت إسقاط 59 من أصل 76 مسيّرة وصاروخا أطلقت خلال الليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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