خارجية قطر: ندعو لحرّك دولي يحول دون اجتياح رفح وارتكاب جريمة إبادة جماعية

دعت وزارة الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى "تحرّك دولي يحول دون اجتياح مدينة رفح وارتكاب جريمة إبادة جماعية" في المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة، وذلك بعد سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من المعبر الحدودي مع مصر وتهديدها بهجوم أوسع.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، أننا "نخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة".
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